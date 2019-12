Aşkın açık adresi 'www...'

Aşkın adresi ne barda ne gece kulübünde ne de cafede.Yapılan araştırmalara göre aşkı bulmanın en popüler yeri artık birtakım internet siteleri.Aşkınız mı yok, üzülmeyin. Sanal alem size her fırsatı sunuyor. (!) Tek yapmanız gereken "www...."



Teknolojinin son sürat hayatımızın içine nüfuz etmesiyle ilişkilerin de teknolojik bir boyut kazandığı kaçınılmaz bir gerçek. Özellikle internetle haşır neşir olan gençlik için şimdi aşık olmak bile teknik ve sanal bir dünyanın kapısından geçiyor.



İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Facebook, MySpace ve Friends Reunited gibi sosyalleşme sitelerinin aşkı bulmada herhangi bir bar ve cafeden daha kolay ve daha popüler olduğu ortaya çıktı.



Her İngilizden dörtte birinin internet siteleri aracılığıyla birbiriyle flört ettiği tespit edildi. Her on kişiden biriyle gerçekleşen tek gecelik ilişkilerin de yine internette tanışma yoluyla gerçekleştiği saptanırken arkadaşlık sitelerinin ilişkiler üzerindeki etkisinin ne kadar cddi olduğu gözler önüne seriliyor.



Araştırma şirketi www.OnePoll.com'dan bir sözcü, " Bar ortamları, kadın ve erkek için artık gelenek olmuş buluşma mekanlarıdır. Ancak günümüzde bunun yerini internet siteleri aldı" açıklamasında bulundu.



Araştırmaya katılan yaşları 20 ile 40 arasında değişen 3 bin kişinin yüzde 46'sı, internet üzerinden biriyle tanışmanın daha kolay olduğunu söylüyor.Katılımcıların yüzde 57'si ise kendilerini 'sanal alem'de daha güvende hissettiklerini ifade ediyor.



Ayrıca pek çok insan, tanışma sitelerinde kendilerini tanıtıcı profiline en iyi fotoğrafını koyarak ilgiyi çekmeyi bekliyor.