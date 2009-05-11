Aşkın 9 hali

Aşkın bir beklenti olduğunu belirten bilim insanları, bunun yaşam tarzı, kültürel farklar ve çağa göre değişebileceğini söylüyor.



Aşkın bir beklenti olduğunu belirten bilim insanları, bunun yaşam tarzı, kültürel farklar ve çağa göre değişebileceğini söylüyor. İngiliz bilim insanları bunun yanıtını bulduklarını iddia ediyor. İşte uzmanların yaptığı araştırma sonrası aşkın 9 tarifi:



Yetişkin Aşk: Karşılıklı güven ve desteğe dayanır.



Eros Aşkı: Romeo ve Juliet tarzı aşk. Çiftler birbirlerini görür görmez âşık olur.



Hedonistik Âşık: Birlikteyken kişisel zevklere ve eğlenceye dayanıyor.



Romantik Aşk: Çiftlerin birbirlerine duygusal olarak ihtiyacı olduğu döneme denk gelen aşk.



Mitolojik Aşk: Çiftlerin birbirlerine kavuşmak için büyük savaş verdiği ve sürmesi için çabanın gerekli olduğu aşk. Yunan mitolojisindeki savaşa neden olan Truvalı Helen ve Paris'in aşkı gibi.



Sosyal Aşk: İhtiraslı bir aşktan sonra toplumun beklentilerine göre şekil değiştiren aşk.



Maceracı Aşk: Gişe rekorları kıran Bridget Jones filminde olduğu gibi sürekli inişler ve çıkışlar yaşanan aşk.



Güvenli Aşk: Zamanla çiftlerin birbirlerinin en iyi arkadaşı olduğu ve kendilerini güvende hissettikleri aşk.



Ortak Aşk: Çiftlerin kişiliklerini yitirerek tek benlik oluşturdukları aşk. Birbirlerinin cümlelerini tamamlarlar.

