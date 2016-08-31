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"Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, hiç bitmesin' diyen gençler başka slogan bulsun"

Başbakan: Melih Bey metroyu bir miktar yaptı, sonra üzerimize yıktı

31 Ağustos 2016 14:08

Keçiören'de halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Geçenlerde bu istasyonlardan birisini incelemeye geldiğimizde gazetede bri haber gördüm. 'Sevgilim, aşkımız hiç bitmesin, sürsün Keçiören Metrosu gibi olsun' diyor. Şimdi bu gençler üzülmesinler başka bir slogan bulsunlar. Keçiören Metrosu artık bitiyor, ama onların aşkları bitmesin, sevgileri devam etsin" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"Bu metro inşaatı yıllar önce başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Bey metro inşaatlarına başladı. Bir belediye için büyük işler. Bir miktar yaptı. Sonra üzerimize yıktı. O zaman bakandım. Ne yaptık, önce Kızılay-Çayyolu, Sincan-Batıkent'i, şimdi de Keçiören-AKM'yi sene sonu yapalım. Keçiören metrosu bu yıl sonunda bitecek. Yıldırım sözü.

Geçenlerde bu istasyonlardan birisini incelemeye geldiğimizde gazetede bri haber gördüm. 'Sevgilim, aşkımız hiç bitmesin, sürsün Keçiören Metrosu gibi olsun' diyor. Şimdi bu gençler üzülmesinler başka bir slogan bulsunlar. Keçiören Metrosu artık bitiyor, ama onların aşkları bitmesin, sevgileri devam etsin. Bittiği gibi şimdi burada da bitmiyor. Buradan 27 km Çubuk'a kadar da uzatıyoruz. AKM'den Kızılay Meydanı'na kadar 3,5 km daha ilave yapıyoruz. Başkanın kısa günün ticareti, onu da bugün kopardı. 

Bütün bu Keçiören bittiği zaman Ankara'da raylı sistem 64 kilometreye ulaşmış olacak. 

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