'Aşkım ayağını denk al'

Bu kitapta, çiftler arasında yaşanmış gerçek hayat öyküleri içinde iletişim problemlerinin nasıl çözüldüğünü bulacaksınız.

İlişkilerde karşılıklı konuşmanın önemine vurgu yapılan kitapta birbirini anlamanın ötesinde iki farklı fizyolojideki insanın bunu nasıl başarabileceği konusunda yol gösteriliyor. İnci Yeşilyurt kitabında kendisine terapiye gelen ve ilişkileri bitme noktasında olan kadınların yaşadıklarını bütün diyaloglarıyla anlatıyor. İlişkilerde iletişimsizliğin yarattığı sorunlar, gerçek olaylara değinilerek çözülmeye çalışılıyor.

Üç ayrı kadının kendilerine “Hayır” diyen erkeklerle iletişim problemlerini nasıl çözüme ulaştırdıklarını okuyacaksınız. Demet’in, Reyhan’ın ve Yıldız’ın içine düştükleri çıkmazda, kaygılarında, öfkelerinde ve belki de yalnızlıktan kurtulma çabasıyla yaptıkları yanlışlarda siz de kendi yaşamınızdan kesitler bulacaksınız.

İnci Yeşilyurt'a göre, çiftler arasında iletişim problemlerinin yaşanması doğal. Önemli olan sorunları küçükken çözmenin yollarını bilmektir. Zamanında müdahale edilmeyen iletişim problemleri ayrılıkla sonuçlanabilir. Bu aşamaya gelmeden iletişim problemlerine müdahale etmek huzurlu ve mutlu birliktelikler yaşamanızı sağlar.

Belki sizin hayatınız da bir dönüm noktasındadır. Bu kitap ilaçla tedavi veya psikolojik destek gerektirmeyen tüm iletişim problemlerinin çözümü için size yol gösterecektir.

İnci Yeşilyurt kimdir?

İnci Yeşilyurt 1964 Tarsus doğumlu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Kültür Koleji ve İstanbul Çavuşoğlu Lisesi’nde tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ardından, İnséad’da psikoloji ve iletişim eğitimlerini tamamladı. İlk kitabı ''Vitrin SİZsiniz'' 2007'de, ikinci kitabı ''Kocacım İstersem Kölem Olursun'' 2008'de yayınlandı.

Kendisinden eğitim alan kişilere sunduğu kişilik analizi yöntemi ile eşlerin birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı oldu. Kurum ve kişilere verdiği eğitimlerin yanı sıra, evlilik öncesi veya evlilik sırasında eşler arasında yaşanan iletişim problemlerine getirdiği çözümler ile tanınmaktadır.