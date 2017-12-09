'Askıda yemek'le ihtiyaç sahiplerini doyuruyorlar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir lokanta tarafından \'askıda yemek\' uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında, işletme sahipleri ve hayırsever müşterilerin katkılarıyla, ihtiyaç sahipleri lokantada karınlarını doyuruyor.

Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi\'nde 4 ay önce açılan lokantanın ortakları İlkay Dirici ve Ahmet Polat, ihtiyaç sahibi bazı ailelere günlük olarak yemek yardımında bulunmaya başladı. Ortaklar, daha çok aileye ulaşabilmek için bu uygulamayı sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşım beğeni topladı ve 20 gün önce \'askıda yemek\' uygulamasına geçildi. Lokantaya gelen müşterilerin bıraktığı bahşişlerle ihtiyaç sahibi ailelere yemek veriliyor. Uygulama hakkında bilgi veren lokanta ortaklarından İlkay Dirici, şöyle dedi:

\"Küçüklüğümden beri esnafım. 4 ay önce lokanta sektörüne girdik. Daha iyi ve güler yüzlü hizmetle müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İşyerimizde askıda yemek uygulaması başlattık. Aslında biz buna \'Askıda yemek\' diye başlamadık. Kendi cebimizden birkaç ailenin ihtiyaçlarını karşılayıp karınlarını doyuruyorduk. Bunu kesinlikle reklam olsun diye başlatmadık. Sadece sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. O paylaşımları da arkadaşlarımız paylaşmış. Askıda ekmek uygulaması gibi biz de aynı şekilde yapalım istedik. Müşterilerimiz yemek yediğinde, mesela 40 liralık hesap için 10 lira fazla verirse biz o parayı askıda yemek uygulamasına aktarıyoruz. Müşterilerimizden önce de biz zaten bu uygulamayı yapıyorduk ama hayırsever müşterilerimiz de bu uygulamaya katkı vermeye başladı. Biz bu uygulamaya başlarken müşterilerimizden hiçbir şey beklemedik. Sivas halkı destek olursa gerekirse biz işletmemizi tamamen ihtiyaç sahibi ailelere ayırırız.\"

Lokantanın diğer ortağı Ahmet Polat ise Sivaslılar\'ı \'Askıda yemek\' uygulamasına katkı sağlamaya davet etti. Polat, şöyle konuştu:

\"Dükkanımızın önünden geçen garip gurebalar içerigiriyordu, biz de aramızda bir istişare yaptık. Daha sonra kendi kendimize \'Yemek verebilir miyiz, yardımımız dokunur mu?\' diye sorduk. Bu şekilde faaliyetimize başladık. Bugün de üçüncü haftayı bitirdik. Günlük aileler geliyor, geldikleri zaman biz onları en iyi şekilde ağırlıyoruz, istedikleri yemeği yediriyoruz, en son dualarını alıp gönderiyoruz. Halkımızı da bu uygulamaya katkı sağlamaya davet ediyoruz\" diye konuştu.



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