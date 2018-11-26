'Askıda kömür' ile soğuk yuvaları ısıtıyorlar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü, soğuk kış günlerinde dar gelirli ailelerin ısınma giderlerini karşılıyor. \'Askıda ekmek\' uygulamasından esinlenerek \'Askıda kömür\' modelini hayata geçiren gönüllüler, alan elin vereni görmediği uygulama ile yeni bir yardımlaşma örneği ortaya koydu. İhtiyaç sahibi aileleri tespit eden yardımseverler, esnafın da desteğiyle kömür ya da odun poşetlerini ilgili adreslere teslim ediyor.

Sosyal medyada bir araya gelerek farklı yardım kampanyalarına öncülük eden bir grup Bucalı vatandaş, Türkiye\'de aslında kökleri çok eskilere dayanan bir uygulamayı \'Askıda kömür\' olarak güncelledi. İzmir\'de havaların soğumasıyla birlikte kendilerinden yardım talebinde bulunan vatandaşların sayısının arttığını belirten Bucalılar Grubu\'nun sözcüsü Baki Kanıcı, onlara yardım etmek için harekete geçtiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"İlçemizde yıllardır yakacak ihtiyacımızı karşılayan Eşref Dinçtürk\'ten projemize destek istedik. Fiyatlarda iskonto yaparak \'Bu da benden\' dedi. Ayrıca nakliyeyi de üstlenerek kampanyamıza destek verdi. Bu ruhun tüm Türkiye\'ye örnek olmasını diliyor ve bütün il ile ilçelerde yayılmasını istiyoruz. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Herkesin birbirine sıkı sıkı sarılması lazım.\"

25 kiloluk kömür poşetlerini indirimli olarak 23 liraya aldıklarını anlatan Kanıcı, isteyen herkesin bütçesine göre kampanyaya destek olduğunu ifade ederek, \"Herkes kendi bütçesine göre gidip yakacak alıyor ve ismini yazdırıyor. Daha önceden tespit ettiğimiz ailelerin dışında yeni talep geldiğinde, araştırma yaparak gerçek ihtiyacı olan ailelere istedikleri oranda kömür teslim ediyoruz. Yeter ki çocuklar üşümesin, aileler üşümesin\" dedi.

ALAN EL VEREN ELİ GÖRMÜYOR

Buca\'da 42 yıldır esnaflık yapan ve 1982 yılından itibaren kömür satmaya başladığını söyleyen Eşref Dinçtürk, bu yardım kampanyasını ilk duyduğunda hem şaşırdığını hem de sevindiğini belirtti. Askıda ekmeğin, askıda kömür ve askıda odun olarak devam etmesine katkıda bulunmak istediğini anlatan Dinçtürk, \"Bu teklif beni hem duygulandırdı hem de çok mutlu etti. Alan el, veren eli görmüyor. Onlar tespit ettikleri aileler ve öğrencilerin adreslerini bana veriyor, kaçar torba yakacak istediklerini söylüyorlar. Ben de herhangi bir ücret almadan kapılarına kadar teslim ediyorum\" dedi.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

Buca\'da yaşayan diş hekimi Mustafa Vardar ise Bucalılar Grubu\'nun sosyal medyada hızla büyüdüğünü, her kampanyaya elinden gelen desteği verdiğini dile getirdi. Grubun paylaşımlarını takip ettiğini belirten Vardar şunları söyledi:

\"Askıda kömür ile ilgili paylaşımı gördüm. Biz Bucalılar yardımlaşmayı çok severiz. Birbirimize her türlü desteği sağlıyoruz. Sabah ilk işim olarak bu yeni kampanyaya desteğimi yaptım. Askıda kömür uygulaması herkese yayılabilir. Çünkü insanlar sadece ekmek değil, ısınma ihtiyacı da duyuyorlar. Burası bir öğrenci kenti. Hem onlara hem ihtiyaç sahibi ailelere bu desteği uygun gördük.\"



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