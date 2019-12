'Askıda ekmek'ten sonra 'askıda bilet'

Antalya Devlet Tiyatrosu’nda ekonomik durumu iyi olmayanların yararlanması amacıyla "askıda bilet" uygulaması başlatıldı



İtalya'da "askıda kahve" adı altında ekonomik durumu iyi olmayanların ücretsiz kahve içebilmeleri için başlatılan, Türkiye'de ise fırınlarda "askıda ekmek" olarak uygulanan yardım yöntemi, şimdi de tiyatro sahnelerine girdi.



Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Selim Gürata, yaptığı açıklamada, tiyatro bünyesinde, "askıda bilet" adı altında bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını kaydetti.



Tiyatro izlemek üzere gelen kişilerin, kendilerinin yanı sıra fazladan bir bilet alarak ekonomik durumu iyi olmayan kişilere destek olmasını hedeflediklerini belirten Gürata, uygulama ile özellikle üniversite öğrencilerini tiyatroya çekmek istediklerini ifade etti. Gürata, Antalya'da üniversite gençliğinin tiyatroya yeterince ilgi göstermediğini vurgulayarak, şöylekonuştu:



"Üniversitelilerin bu uygulamayla daha çok tiyatro izleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü gençler tiyatroya yeterince ilgi göstermiyorlar. Öğrencilerimiz kendilerini geliştirecek şeyler için çaba göstermiyorlar. Kitapçıdan, kütüphaneden uzaklar. İnternetin yaygınlaşması, bilgiyi daha kolay, ulaşılır hale getirdi belki ama insanda analitik düşünme yapısı yoksa bilginin hiçbir kıymeti yok. Sanat ve bilim, sosyal muhakeme yeteneğini ve analitik düşünme yeteneğini geliştirir. O yüzden internetteki soyut bilgi enflasyonunun gençler için yararlı olduğunu düşünmüyorum."



Askıda bilet uygulamasının henüz yeterince tanınmadığını ifade eden Gürata, uygulamanın tanınmasıyla, daha çok izleyiciye ulaşacaklarını tahmin ettiğini bildirdi.



Gürata, askıda bilet satın almak isteyenlerin 6 TL'ye tam bilet, 4 TL'ye indirimli bilet, 2 TL'ye de çocuk bileti alabileceğini sözlerine ekledi.



(AA)