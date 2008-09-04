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Aşkı Pamela'da buldu

Michael Jackson, Pamela Anderson ile birlikte

04 Eylül 2008 03:00

İngiliz Mirror gazetesinin iddiasına göre; çocuk tacizi davaları nedeniyle şöhreti gölgelenen ve sayısız operasyonla siyahi rengi neredeyse beyaza dönen Michael Jackson'ın,  porno görüntüleri ile internete yansıyan oyuncu Pamela Anderson ile flört ettiğini yazdı.

Gazeteye konuşan "görgü tanıkları", "İkisi Malibu'daki otellerde gizli gizli görüşüyor" dedi. Jackson'a yakın kaynaklar da, şarkıcının yeni başlayan flörtü gizli tutmaya çalıştığını söyledi.

İddiaya göre, ikili ilk olarak Malibu'daki Country Mart isimli otelde buluştu.

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