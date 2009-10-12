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Aşkı İzmir'de buldu

İzmir'de bir süre önce, 4 yıllık nişanlısıyla evlenmek üzereyken ayrılan ‘2005 Türkiye güzeli' model Hande Subaşı, İzmir'de yeni bir aşka yelken açt&#

12 Ekim 2009 03:00

İzmir'de bir süre önce, 4 yıllık nişanlısı Can Özgen'den evlenmek üzereyken ayrılan ‘2005 Türkiye güzeli' model Hande Subaşı, İzmir'de yeni bir aşka yelken açtı.

İzmirli işadamı Atilla Alkan ile Bornova'da bulunan eğlence mekanı ‘Ooze Venue'de görüntülenen çift rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Teoman konserini izlemeye gelen çift, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. İşadamı Atilla Alkan'ın ağabeyi Fatih Alkan'ın yolunda ilerlediği iddia edildi.

Fatih Alkan da geçen yıllarda ünlü model Doğa Bekleriz ile evlenmişti. Çift hayatlarını İzmir'de sürdürüyor.

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