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'Aşkı ille bir erkekle yaşamama gerek yok'

Mahsun Kırmızıgül'ün ‘Güneşi Gördüm’ filminde, ‘Havar’ rolünde dikkat çeken Demet Evgar, aşkla ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

01 Nisan 2009 03:00

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi ‘Güneşi Gördüm’de, erkek çocuk doğurmak için perişan olan ‘Havar’ rolünde izlediğimiz Demet Evgar, aşkla ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Gecce.com'un haberine göre, Evgar, ‘Bir erkek tarafından sevilmenin duygusu çok başka. Bir erkek tarafından sevilmenin duygusu çok başka bir şey... Çok güzel. Sevgi işte... Sevgi çok daha üstünde bence duygu olarak aşkın. Her türlü paylaşımın doruğuna çıkıyorsun sevgide. Aşkta ise çalma duygusu var. Hep ‘o’ndan almaya çalışıyorsun. Ama sevgi aşktan daha üstün. Aşkı ille bir erkekle yaşamama gerek yok’ dedi.

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