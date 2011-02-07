-AŞKI İÇİN 10 BİN KİLOMETRE GELDİ ADANA (A.A) - 07.02.2011 - İnternette tanışan Malezyalı gelin ile Türk damat, Adana'da dünya evine girdi. Osmaniye'de görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Karaaslan (34) ile master öğrencisi Malezyalı Iqu Zakariyah (25), Adana'da gerçekleştirilen düğünle evlendi. Mehmet Karaaslan düğün sırasında yaptığı açıklamada, Zakariyah ile 2008 yılında internetteki bir uluslararası arkadaşlık sitesinde tanıştıklarını belirterek, ''İngilizce yaptığımız sohbetlerde arkadaş olarak başlayan diyaloğumuz, zaman içerisinde aşka dönüştü. Ancak ben aradaki mesafe nedeniyle bu ilişkinin geleceği olduğuna çok inanmıyordum. Benim harekete geçmediğimi gören Iqu, benden daha cesur davranarak önceki yıl 10 bin kilometre yolu kat edip, Türkiye'ye geldi'' dedi. ''Benim için bu kadar mesafeyi geliyorsa, bana gerçekten önem veriyor'' şeklinde düşündüğünü anlatan Karaaslan, ''Bu işin adını koymak istedim ve tekrar ülkesine dönmeden önce havaalanında önünde diz çöküp evlenme teklif ettim. O da kabul etti'' diye konuştu. Bunun üzerine 2010 yılı yazında Zakariyah'ın ailesi ile tanışmak için Malezya'ya gittiğini belirten Karaaslan, ''3 hafta Malezya'da kaldım. Dönüşte de evlilik hazırlıklarına başladım. 1 hafta önce ailesiyle Türkiye'ye geldi ve birlikte son hazırlıkları yaptık. Şu anda çok mutluyuz. Aşk gerçekten sınır ya da zaman tanımıyor. İnsan sevince her türlü engeli aşıyor ve gerçekten buna değiyor'' dedi. İlahilerin okunduğu düğün töreninde, pasta kesilmesinin ardından sema gösterisi sunuldu. Çiftin, balayının ardından Osmaniye'de yaşayacakları öğrenildi.