T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aşkı içi sünnet olan Katolik

Özay, 23 Nisan’da evleneceği İtalyan sevgilisinin, babasının nikaha izin vermesi için üç hafta önce sünnet olduğunu iddia etti.

18 Nisan 2009 03:00

Özay, 23 Nisan’da evleneceği İtalyan sevgilisinin, babasının nikaha izin vermesi için üç hafta önce sünnet olduğunu iddia etti.

Manken Tuğba Özay, herkesten sakladığı İtalyan sevgilisi Mario ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle 23 Nisan'da nikâh masasına oturacağını söyleyen Özay, İstanbul'daki düğün için çalışmalara başladı. Önceki gün bir alışveriş merkezinde söyleşiye katılan Özay, anne ve babasının evliliğine karşı çıktığını açıkladı. Tek çocuk olduğu için babası İlhan Özay'ın yurtdışında yaşamasını istemediği, bu yüzden evliliğine onay vermediğini söyledi. Ünlü manken 'Sevgilim önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip ailemle görüşecek ve ikna etmeye çalışacak' dedi.

Sünnetli ama Katolik

Özay, düğün günü yaklaştıkça insanların kendisine 'Sevgiliniz sünnet oldu mu' sorusunu çok sık sorduğunu belirterek 'Biz o işi İtalya'da hallettik' yanıtını verdi. Sevgilisinin üç hafta önce İtalya'da sünnet olduğunu söyleyen Tuğba Özay, 'Mario'nun din değiştirmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını' belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24