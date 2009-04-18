Aşkı içi sünnet olan Katolik

Özay, 23 Nisan’da evleneceği İtalyan sevgilisinin, babasının nikaha izin vermesi için üç hafta önce sünnet olduğunu iddia etti.



Manken Tuğba Özay, herkesten sakladığı İtalyan sevgilisi Mario ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle 23 Nisan'da nikâh masasına oturacağını söyleyen Özay, İstanbul'daki düğün için çalışmalara başladı. Önceki gün bir alışveriş merkezinde söyleşiye katılan Özay, anne ve babasının evliliğine karşı çıktığını açıkladı. Tek çocuk olduğu için babası İlhan Özay'ın yurtdışında yaşamasını istemediği, bu yüzden evliliğine onay vermediğini söyledi. Ünlü manken 'Sevgilim önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip ailemle görüşecek ve ikna etmeye çalışacak' dedi.



Sünnetli ama Katolik



Özay, düğün günü yaklaştıkça insanların kendisine 'Sevgiliniz sünnet oldu mu' sorusunu çok sık sorduğunu belirterek 'Biz o işi İtalya'da hallettik' yanıtını verdi. Sevgilisinin üç hafta önce İtalya'da sünnet olduğunu söyleyen Tuğba Özay, 'Mario'nun din değiştirmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını' belirtti.

