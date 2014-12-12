Askerlikte il ve ilçelerin nüfusunu artıracak düzenleme

Birliklerde vatani hizmetini yerine getiren askerlerin sayısı, bulundukları ilçe ve ilin nüfusuna eklenecek. Böylece söz konusu il ve ilçelerin nüfusu yükselecek ve İller Bankası’ndan daha fazla katkı payı alabilecek.

Habertürk'te yer alan habere göre Burdur, Tunceli, Kütahya gibi eğitim tugaylarının bulunduğu illerle Manisa’nın Kırkağaç ve Tunceli’nin Hozat gibi ilçelerinde esnaf, askerlerin Çarşı izin günlerini dört gözle bekliyor. Askerlerin harcamaları ilçe ekonomisinin canlanmasını sağlıyor. İl ve ilçelerin bütçe gelirlerinden ayrılan paysa, nüfusa göre hesaplanıp İller Bankası kanalıyla belediyelere aktarılıyor. Büyük askeri birliklere sahip olmalarına rağmen nüfusu az olan il ve ilçeler, bütçeden daha fazla pay alma taleplerini uzun zamandır gündeme getiriyordu. Manisa’nın Kırkağaç İlçesi’nde 2009’da 26 bin 660 olan nüfus, 2010’da 45 bini aştı. Nüfus; asker, yurtlarda kalan öğrenciler ve cezaevindeki mahkûm sayısının ilçe nüfusuna eklenmesiyle arttı. Kırkağaç da bütçeden daha fazla pay aldı. Uygulamanın yaygınlaşması yönünde çalışma başlatıldı.

'Hozat’ Meclis gündeminde

Tunceli’nin 6 bin 600 nüfuslu Hozat İlçesi’yle ilgili durumu CHP Milletvekili Kamer Genç, Meclis’e taşıdı. Genç, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a “2013 ve 2014’teki nüfus sayımında, asker nüfusu Hozat nüfusu içinde gösterilmedi ve ilçenin nüfusu düştü. Orada 3 bin asker var. Türkiye’de bu durumda başka yerler var mı?” sorusunu yöneltti. Bakan Yılmaz da “Birçok yerde bu var. Aralık sonu itibarıyla nüfus kayıtları çıkarılıyor. Hozat’ta kim varsa hepsinin nüfusta gösterilmesini ve buna uygun İller Bankası’ndan katkı payı almasını doğru buluyorum” dedi.

‘Yüzde 60 ödenek kaybettik’

Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat, şunları söyledi: “Asker sayısını bir önceki yıl kaydettiler ama geçen yıl sildiler. TÜİK, 2013 Aralık’a kadar 6 bin 600 olan nüfusu, İller Bankası’na 2014 için 4 bin 560 olarak bildirdi. Hozat’ta tugayda ve jandarmada 3 bin asker var. Ama nüfus 5 binlik dilimin altına düşünce yüzde 60 ödenek kaybımız oldu. Bir İller Bankası, bir de su gelirimiz var. İller Bankası’ndan gelen aylık 200 bin TL’den 60 bin TL’ye düştü. SGKbelediyemizi icraya verdi.”

10 bin nüfus, 3.6 milyon TL gelir

Kütahya Belediyesi’yse, nüfusun artması için Dumlupınar Üniversitesi’ne okumaya gelen öğrencilere çağrı yaptı. İkametini Kütahya’ya alan öğrencilere 25’er TL’lik hediye çeki vereceğini açıkladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, “Üniversitemizde okuyan 50 bin öğrenci var. 10 bini Kütahya’ya kayıtlı. Kampanyayla nüfusta 10 bin artış bekliyoruz. Geçen hafta 6 bin 800 yeni asker yemin etti. 10 bin yeni nüfus, 3.6 milyon TL gelir” diye konuştu.

Belediyeye verilen pay nasıl hesaplanıyor?

GENEL bütçeden belediyeler ve il özel idareleri için ayrılan paylar, nüfusa göre belirleniyor. İl özel idare payları belirlenirken de yüzde 50’lik kısmı için illerin nüfusu, kalanı için de ilin yüzölçümü, köy sayısı, kırsal nüfusu, gelişmişlik endeksi dikkate alınıyor.