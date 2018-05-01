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Askerlik yoklamasında yeni dönem

Hızlı ve etkin olarak işlemlerin sonuçlandırılması ve maliyetin düşürülmesi hedefleniyor

01 Mayıs 2018 15:01

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan 'e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi'nde sona yaklaşıldı. Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Hizmet, 14 Mayıs'ta kullanıma açılacak.

Proje kapsamında vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.

Pilot uygulama Manisa ve Ankara'da yapılmış, söz konusu işlemler e-Devlet üzerinden 'Askerlik Yoklaması' başlığında gerçekleştirilmişti. Pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet, 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

'Askerlik Yoklaması' hizmetinin yurt genelinde kullanıma açılmasıyla vatandaşlara sunulan hizmetin hızlandırılması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerin sonuçlandırılması hedefleniyor.

Bürokratik işlemlerin yanı sıra maliyetleri de düşürecek uygulamayla ayrıca aile hekimlerinin sistematik yapıyla daha bütüncül ve sağlıklı şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri mümkün hale getirilecek.

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