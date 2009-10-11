Askerlik şubesine el bombalı saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Askerlik Şubesi'ne düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Askerlik Şubesi'ne el bombalı saldırı düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, Eski Kışla Mahallesi'nde bulunan Yüksekova Askerlik Şubesi'ne, gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el bombaları ile saldırı düzenlendi.



Biri askerlik şubesinin bahçesine, diğeri ise bahçe dışına atılan el bombaları büyük gürültüyle patladı.



Olayda ölen ve ya da yaralanan olmazken, bazı evlerin camları kırıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı askerlik şubesi civarında, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.