Askerlik şubesine bomba

Bağcılar Askerlik Şubesi bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parça tesirli bomba atıldı. Fitili yakılıp bahçeye atılan bombanın ateşleme bağlantısı yerinden çıkınca bomba patlamadı.



Dün akşam saatlerinde askerlik şubesinin önüne gelen kişi yada kişiler parça tesirli boru tipi bombanın fünyesini ateşleyerek bahçeye atarak kaçtılar. Bahçeye düşen bombanın ateşleme bağlantısının yerinden çıkması nedeniyle bomba patlamadı. Durumu gören askerler olayı nöbetçi subaya bildirdi. Olay yerine bomba imha uzmanları çağırıldı. Askeri yetkililer bahçenin kenarlarına naylon çekerek paketin görüntülenmesine engel olmaya çalıştı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının incelediği şüpheli paketten parça tesirli boru tipi bomba çıktı.



Bomba, uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek incelenmek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

