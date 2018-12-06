T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askerlik kısalıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı

06 Aralık 2018 22:03

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. TSK'nın komuta kademesinin de katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığıaskerlikaskerlik süresiaskerlik kısalıyor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24