Askerlik Kanunu'nda değişiklik

T24

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve Milli Savunma Bakanlığı bilgi sisteminin yürürlüğe girmesiyle yoklama faaliyetleri ve yedeklik yoklamasına ihtiyaç kalmamış, onunla ile ilgili prosedür tamamen ortadan kaldırılıyor. Bir askerlik meclisi uygulaması var, askerlik meclislerinin artık kurulmaması gerektiği düşünülüyor. İlk yoklama ile yedeklilik yoklaması işlemleri kaldırılarak, o yıl askerlik çağına girenlerle askerlikleri geçen yıldan bu yana bırakılmış yoklamaları vesaire devam ediyor. Onlar kaldırılıyor.Sağlık muayeneleri ile ilgili hüküm var. Askeri hastane bulunmayan yerlerde yapılabilecek işlemler var. Yükümlülerin, aile hekimi, resmi, sivil sağlık kuruluşu ve askeri hastanelerdeki muayene işlemlerinde herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaması var. Yoklama kaçağı sayısının azaltılması planlanıyor. İlçe idare kurullarına verilen görevler kaldırılıyor. Kardeşlerin askerliğe sevk tehirinde bir çocuğun aile bütçesine katkı yaşı dikkate alınarak, 15 yaşından küçük kardeşler yerine 20 yaşından küçük kardeşler dikkate alınacaktır deniliyor. Türk Medeni Kanunu gereği aile reisi olarak hem baba hem de anne tanımlandığından kardeş sevk tehirine müracaat edebilecek annenin dul olması şartının kaldırılması amaçlanıyor.Günümüzde birçok üniversitede okula devam mecburiyeti bulunmaması ve sınıf geçme yerine ders geçme uygulamasına geçilmesi nedeniyle fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin askerlik ertelemesi şartlarından olan okula devam mecburiyeti ve iki yıl üst üste sınıfta kalmama zorunluluğunun kaldırılması da amaçlanıyor. Tamamen teknik bir düzenleme, teknolojik olarak artık kontrollerin ve nüfusa kayıt sisteminin bilgisayarla yapılabildiği günümüzde birtakım prosedürlerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor."