Askerlik için başvuranlar bedelliden yararlanabilecek mi?

Askerlik için daha önce başvuruda bulunanların 'bedelli uygulamasından' yararlanıp yararlanamayacağı konusundaki belirsizlik sürerken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kaynaklarından açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ''Bedelli askerlikte 28 günlük eğitim kaldırılabilir'' dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda pazartesi günü görüşmelerine başlanacak yasa teklifinde daha önce askerlik için başvuruda bulunanların bedelli askerlikten yararlanıp yararlanmayacağına dair bir düzenleme olmaması nedeniyle askerlik kararı aldırıp Temmuz ayında birliklerine teslim olmaları gereken yükümlüler gözlerini Meclis’e çevirdi.

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Teklifte bu konuda bir düzenlemenin olmadığı fakat komisyon ya da genel kurul sürecinde konun gündeme gelebileceğinin altı çizildi. Bu konudaki taleplere bağlı olarak verilecek önergeler doğrultusunda da bir düzenlemeye gidilebileceği ve durumları uygun olanların bu imkandan yararlanmalarının önünün açılabileceği bilgilerine ulaşıldı.

Görüşülüp farklı yöntemler geliştirilir

AKP'li Yazıcı da bedelli askerlikte olacağı belirtilen 28 günlük eğitim süresinin kaldırılabileceğini söyledi. Yazıcı, “Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı’nın da değerlendirmeleri vardır” dedi.