Askerlik hizmetine karşı vicdani ret raporu: 85 vicdani retçiye 575 bin lira para cezası kesildi

Vicdani Ret Derneği’nin yayımladığı rapora göre, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden yalnızca Türkiye’de vicdani reddin bir hak olarak tanınmadığı vurgulandı.

85 vicdani retçinin dosyasını inceleyen araştırmacılar, bu kişilere 575 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı. Vicdani retçilerin seçme ve seçilme hakkı, seyahat özgürlüğü, eğitim hakkı ve çalışma özgürlüğünün ihlal edildiği aktarıldı.

Araştırmacılar bugüne kadar vicdani retçilerin Anayasa Mahkemesi’ne 45 ayrı başvuru yaptığını fakat AYM’nin beş yıldır bu dosyaların görüşülmesini ertelediğini ve konuyla ilgili bir karar açıklamadığını yazdı.

Raporun sonuç bölümünde hükümete bu hakkı güvence altına alacak yasal düzenlemeler yapma, Anayasa Mahkemesi’ne de önünde bekleyen dosyaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dikkate alarak bir an önce inceleme çağrısında bulunuldu.