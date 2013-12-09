''Askerlik Durum Belgesi '' e-Devlet Kapısı'ndan alınabilecek

e-Devlet sisteminden alınabilecek belgelere Askerlik Durum Belgesi de eklendi. Askerlik şubelerinden alınan "Askerlik Durum Belgesi", Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle artık e-Devlet Kapısı'ndan alınabilecek.

Askerlikle ilişiği kalmayan vatandaşlar da e- Devlet Kapısı'ndan şifre, e-imza, m-imza ile giriş yaparak, terhis ya da muafiyet durumlarını, "Askerlik Durum Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.Vatandaşlar, söz konusu belgenin çıktısını alarak tüm kamu kurumlarına konuya ilişkin beyanda bulunabilecek. Belgenin verildiği yetkili makamlar tarafından da "Askerlik Durum Belgesi Doğrulama" hizmeti kullanılarak, belgenin üzerindeki barkod aracılığıyla, belge doğruluğunun kontrol edilmesi sağlanacak.

Söz konusu hizmet, sadece askerlikle ilişiği kalmayan vatandaşlar için geçerli olacak. Tecil ve benzeri durumlarda ise ilgili belgenin askerlik şubelerinden alınması gerekecek.

