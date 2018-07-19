‘Askerliğin ticarileşmesi' toplumda nasıl bir algı yaratacak?

Habertürk yazarı Güntay Şimşek, "Askerliğin, üstelik toplum olarak kutsiyet atfettiğimiz bir görevin, tahsil edilecek paralarla ticarileştirilmesinin toplumda sebebi olacağı algı da önemsenmelidir" dedi. Şimşek, "Rakam ne kadar düşük olsa da netice itibariyle askerlik görevini yapanların ve yapacak olanları da rahatlatacak yaklaşımla hazırlıklar yapılması gerekmez mi?" diye sordu.

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün zorunlu askerlik eğitim şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak.

Şimşek, "Bedenine göre kıyafet, gelirine göre askerlik" başlığıyla (19 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında, konuya ilişkin olarak kalıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bedelli askerlik için yığılmalar gerekçe gösterilerek acele edilmemesi gerekir. Hatta bedelli askerlik için torba yasa çıkarılarak sorunun ertelenmesine fırsat vermek yerine daha adil, kalıcı, Türkiye’nin askere alma meselesine uzun vadede çözüm getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı."

Şimşek, devamında şöyle yazdı:

"Öncelikle yığılma olarak dikkat çekilen askerlik dönemi geldiği halde bakaya kalan, kaçak durumuna düşen, yurtdışına askerlikten dolayı gitmek durumunda olanlara göre hareket edilirse bir süre sonra yine askerlik meselesi karşımıza çıkacak. Yeni yığılmalar olacak.

Bu sebeple Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici eleştirel yaklaşımlarında haklı. Destici’nin 'Herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmuyoruz. Burada gelire göre bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmesi lazım.' Açıklamasından hareketle konunun üzerinde biraz kafa yorulması şart."

25 yaş sınır olunca 23,24 sınırında olanların bu bariyeri aşmak için çeşitli yollar aramaya başlayacağını ve tartışmaya açık olmayan düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunan Şimşek, "Bu da ancak profesyonel askerliğe geçilerek sağlanabilir" dedi.

Şimşek devamında şunları kaleme aldı:

"Eğer bedelli veya paralı askerlik gibi alternatif olacaksa devlet zaten vatandaşının gelir tespitini yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hususu çözdüğüne göre aynı gelir tabloları askerlik içinde kullanılırsa adil bir düzenleme yapılmış olur. Aksi taktirde herkesten 15 bin TL talep etmek pek adil değil. Askere alınanlara nasıl bedenlerine uygun kıyafet veriliyorsa, bedelliler için de gelirine uygun tahsilat planı çıkarılmalıdır."