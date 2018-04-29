Askerlerin zehirlendiği Manisa'da Tugay Komutanı Şevki Güvenç görevden alındı

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yüzlerce askerin zehirlenmesinin ardından, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatıyla görevden alındı.

Albay Şevki Güvenç Ankara'da Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda (EDOK) görev yapacak.

Manisa'daki birliklerde son bir ay içinde 4 kez toplu zehirlenme olayları yaşanmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Haziran 2017 tarihinde Albay Arif Seyhun Kışlası'nda rahatsızlanan askerlerin sayısını 731 olarak açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bakanlık olarak askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattıklarını açıklamış, "Teftiş kurulumuzdan 4 kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor" demişti.

Askerlere "zehirlenme" teşhisi kondu, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kışlaya yemek sağlayan şirketin 40 çalışanı gözaltına alındı.

İki gün önce 5'i kadın 25 çalışan adliyeye sevk edildi.

Diğer 15 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Manisa'da askerlerin zehirlendiği 23 Mayıs'taki ilk vakada yemeği hazırlayan gece aşçısı Ebubekir Erten, 17 Haziran'daki zehirlenmeyle ilgili alınan ifadesinde, yemek pişirilirken biri nöbetçi subay, diğeri kontrol teşkilatı görevlisi olmak üzere iki komutanın sabaha kadar kendilerine eşlik ettiğini söylemişti.

Basına konuşan bir başka şirket çalışanı ise "Biz de oradan yemek yemiyoruz" diyerek, çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanıldığını ve askerlerin bu nedenle zehirlendiğini iddia etmişti.

Çalışan, askerlere tarihi geçmiş ürünlerle yemek yapıldığını, ucuz malların tercih edildiğini ve toplu olarak gelen ürünlerin uzun süre dışarıda kaldığını öne sürmüştü.