Askerlerin sırtındaki yük fazla mı?



Federal Meclis geçen hafta, Alman askerlerinin Batı Afrika ülkesi Mali’deki misyonunu sürdürmesi ve sayılarının da artırılmasını kararlaştırdı. Gelecekte 70 kadar Alman askerinin daha ülkeye gönderilmesi planlanıyor. Alman Ordusu, ülkedeki Avrupa Birliği eğitim misyonuna öncü birlik eğitmenleri ve sıhhiyecileri de dâhil etmeyi hedefliyor. Ne var ki uzmanlar, ordunun sırtındaki aşırı yükü kaldıramayacağı görüşünde.

Alman ordusu, Afganistan'dan Afrika Boynuzu'na, Akdeniz'den Kosova'ya kadar dünyanın birçok yerinde konuşlanmış durumda. Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerî misyonlar görüşülme aşamasındayken, Suriye'deki kimyasal silahların imhasına destek kararı alındı. Ayrıca Afganistan'daki askerlere eğitim desteği de devam ediyor. Peki, Alman askerleri daha fazla yurt dışı misyonuna hazır mı?

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ordunun gerekli kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. 11 bin askerin görevde olduğu dönemler olduğuna dikkat çekerek, şu anda 5 bin askerin görevde olduğunu ve Afganistan misyonunda sonlara yaklaşırken bu sayının daha da azalacağını belirtti.

Nicelik ve nitelik farkı

Federal Meclis Silahlı Kuvvetler Raportörü Hellmut Königshaus da 185 bin askerle, ordunun daha fazla misyona katılabilecek kapasitede olduğu görüşüne katılsa da, bunun ordu içindeki her alan için geçerli olmadığına dikkat çekti. 'Askerlerin avukatı' olarak da görülen Königshaus, askerlerin toplam kapasitelerini hesaplarken, askerî misyonlar için önemli uzman askerlerin sınırlı olmasını ve yıpranma paylarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Zira son askerî misyonlarda Almanya, savaş birlikleri göndermek yerine, askerî danışmanlık hizmetleri sağlıyor veya lojistik destek sunuyor; örneğin Afrikalı askerlerin eğitilmesi ya da sağlık hizmeti sunulabilmesi için birlikler yolluyor. Bu kapsamda da pilotlara, hava lojistiğinde çalışacaklara, bakım personeline, eğitmen, doktor ve sıhhiyecilere ihtiyaç duyuluyor.

'Askerlerin yıpranma payı büyük'

Yurt dışı misyonlarındaki askerlerin yüklerini azaltmak üzere, yeni ordu reformu kapsamında, askerlerin konuşlandırıldıkları ülkede dört aydan uzun kalmamaları kararlaştırıldı. Ardından askerlere dinlenmeleri için de 20 aylık süre verilmesi kararlaştırıldı.

Savunma Bakanlığı'nın Ocak 2010'dan Aralık 2012 arasında yaptırdığı bir araştırma, orduda birçok alanda savaş birliklerinin görev sürelerinin çok uzun olduğunu ve askerlere tanınan dinlenme süresinin sıklıkla öngörülenden kısa tutulduğunu ortaya koymuştu.

Birlikleri rahatlatabilecek bir yol olarak, ordu içinde yeni uzmanların yetiştirilmesi de gösteriliyor. Ancak Almanya eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, bunun o kadar da kolay olmadığı görüşünde. Uzman asker yetiştirmenin yıllar alacağına dikkat çeken Kujat, bir bölük komutanının eğitiminin tamamlanmasının on yılı aldığına dikkat çekti. Bu nedenle de kısa sürede önemli alanlarda değişimler için böylesi uzun dönemlerin uygun olmadığını belirtti.

Az ama öz prensibi

Almanya, açıklanan yeni ordu reformuna göre, düşürülmüş asker sayısıyla yine de donanımlı bir orduya sahip olacak. Ordunun her daim 10 bin asker kapasiteyle çok uluslu misyonlara hazır olması hedefleniyor.

Hâlihazırda, yurt dışı misyonlarındaki 10 bin askerin yaklaşık yarısı görevde. 4 bin 750 askerin dokuzda biri Afrika'da görevli. Hâlâ en fazla Alman askerinin olduğu ülke Afganistan. Buradaki askerlerin büyük çoğunluğunun ise 2014 yılı sonunda geri çekilmesi planlanıyor.

Federal Meclis Silahlı Kuvvetler raportörü Hellmut Königshaus, bunun yeni yurt dışı misyonlarında kullanılacak asker anlamına gelmediğini belirtiyor. Uzman askerlerin de nefes almaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Königshaus, askerlerin Afganistan'dan doğruca Afrika'ya gönderilemeyeceklerini belirtiyor. Königshaus, yurtdışı misyonlarının planlama aşamasında önemli olanın, buralara asker gönderilip gönderilmeyeceği değil, askerlerin aşırı yıpranma paylarının nasıl azaltılabileceği olması gerektiğini belirtiyor.