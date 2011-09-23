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Yaşam

Askerlerin sigara tartışması kanlı bitti

Adana'da asker hastanesinde nöbet tutan bir er, komşu hastaneye tedavi olmayan giden iki askeri silahla vurarak ağır yaraladı.

23 Eylül 2011 03:00

T24 - Adana'da asker hastanesinde nöbet tutan bir er, komşu hastaneye tedavi olmayan giden iki askeri silahla vurarak ağır yaraladı. Tartışmanın sigara yüzünden çıktığı belirtildi.

Saat 16.15 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana Asker Hastanesi'nde nöbet tutan er Hüseyin Uslu, komşu hastane olan ve bir duvarla ayrılan Adana Numune Hastanesi'ne tedavi olmaya giden askerler Seydi Döner ve Emre Özek'ten kendisine sigara almalarını istedi.  

Tedaviye giden askerler, nöbetçi erin bu isteğini kabul etmedi. 

Çıkan tartışmada nöbetçi asker Hüseyin Uslu, iddiaya göre G-3 piyade tüfeğiyle askerler Seydi Döner ve Emre Özek'e ateş etti. 

Seydi Döner boynundan, Emre Özek yüzünden vurulup, ağır yaralandı. 

Acil Servis önünde kanlar içinde kalan iki askerin yardımına hastane görevlileri koştu. Yaralı askerler, tedavi altına alındı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine gelen Asker Hastanesi'ndeki askerler, nöbetçi eri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.



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