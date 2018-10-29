Askerlerin donarak şehit olduğu bölgeye giden bakan yardımcısı, 4 bin 500 liralık kaşkol taktı

İki askerin donarak şehit olduğu bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un lüks kaşkolu sosyal medyanın gündemine oturdu. Louis Vuitton marka saf kaşmirden kaşkolun piyasa fiyatının 4 bin 500 lira olduğu paylaşan sosyal medya kullanıcıları Ersoy’u eleştirdi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle iki güvenlik görevlisinin donarak şehit olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Helikopterle bölgeyi inceleyen Ersoy, daha sonra Nazımiye Kaymakamlığı ve Tunceli Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy’un bu ziyaretlerdeki giyim tercihi de dikkat çekti.

Ersoy’un omzundaki kaşkolun Louis Vuitton marka olduğu ifade edildi. Saf kaşmirden yapılan özel koleksiyon ürünü kaşkolun piyasa fiyatının da 810 dolar yani yaklaşık 4 bin 500 bira olduğu sosyal medyada paylaşıldı. Lüks kaşkola dikkat çeken kullanıcılar, sosyal medyada Bakan Yardımcısı'nı eleştirdi.

Ersoy'a yönelik bir diğer eleştiride bölgeden çektiği fotoğraflar konusunda oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ersoy'un 'turistik bir geziye gitmiş gibi fotoğraflar paylaştığını' ifade etti.