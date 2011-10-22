-Askerlerin çekilmesi tarihi fırsat BAĞDAT (A.A) - 22.10.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin "tarihi bir fırsat" olduğunu söyledi. Maliki, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Amerikan askerlerinin çekilmesinin Irak halkı ve silahlı güçler için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. Irak Başbakanı, "askerlerin çekilmesiyle askeri ilişkilere dayalı sayfanın çevrileceğini ve diplomatik ilişkilere dayalı yeni bir sayfanın açılacağını" ifade etti. Iraklı güçlerin güvenlik durumunu kontrol edebilecek hale geldiğini de belirten Maliki, askerlerin çekilmesinin El Kaide ve silahlı grupların saldırı bahanesini ortadan kaldıracağını söyledi. ABD Başkanı Barack Obama dün, Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin yıl sonuna kadar bu ülkeden çekileceğini açıklamıştı.