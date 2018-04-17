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Askerleri 'Yunan casusu' diye suçlayan firari savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

"O günlerde sesimizi kimse duymadı"

17 Nisan 2018 10:19

Askeri Casusluk davasının firari savcısı Zafer Kılınç, İpsala’da Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Firari savcı Kılınç subayları fuhuş karşılığı Rusya ve Yunanistan’a casusluk yapmakla suçlayan iddianamelere imza atmştı.

Hürriyet'te İsmail Saymaz imzasıyla yayımlanan habere göre, İzmir'de 88’i tutuklu 357 sanıktan oluşan Askeri Casusluk Davası’nda subayları ve masum insanları Yunanistan ve Rusya’ya casusluk yapmakla, PKK’ya bilgi satmakla itham eden 'FETÖ’cü savcı Zafer Kılınç, Yunanistan’a kaçarken yakalandı.

İzmir’de görevli eski özel yetkili savcılardan Kılınç’ın adı, subayların cinsel ilişki karşılığında bilgi sattığı iddiasıyla açılan Askeri Casusluk Davası’yla duyulmuştu.

O tarihte Akhisar Kaymakamı olarak görev yapan Kamil Köten’in çocuğu da aynı davanın mağdurları arasında yer alıyor. İmam hatip lisesi mezunu olan ve 28 Şubat mağdurları arasında bulunan Köten bu kez 'FETÖ' tarafından hedef alındı. Şu an Muğla Vali Yardımcısı olarak görevine devam eden Köten, Kılınç’ın yakalanmasını değerlendirdi:

“Bu alçaklar için söylenecek hiçbir şey yok. O zamanlar (dava açıldığında) biz sesimizi her yere duyurmak için çaba sarf ettik. İnsanları ikna etmek çok zordu. Milleti casuslukla suçladılar, kendilerinin casus olduğu ortaya çıktı. Bu ülkede ne kadar vatanperver varsa hepsine saldırdılar. Kendilerinin vatan haini olduğu ortaya çıktı.”

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