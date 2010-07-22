Askerlere taciz ateşi: 1 er yaralı...

T24 - Diyarbakır'da dün akşam (21 Temmuz 2010) saatlerinde faaliyet icra eden güvenlik güçlerine teröristlerce uzak mesafeden açılan taciz ateşi sonucu bir erbaş hafif yaralandı.



Diyarbakır'da, teröristlerin açtığı taciz ateşinde bir erbaşın yaralandığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi dağlık arazi kesiminde dün (21 Temmuz 2010) saat 17:30'da faaliyet icra eden güvenlik güçlerine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzak mesafeden açılan taciz ateşi sonucu bir erbaş hafif yaralandı.



Yaralı personel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.