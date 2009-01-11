Askerlere fil eti yedirdiler

Zimbabve’de askerlere fil eti yedirildiği iddia edildi. Zimbabve Vahşi Hayatı Koruma Gücü’nden Jonny Rodrigues, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, bazı askerlerin, kendilerine yemeleri için fil eti verildiği yönünde şikâyette bulunduğunu belirterek, askerlere fil eti yedirme uygulamasının geçen haziran ayında başladığını ve giderek yaygınlaştığını söyledi.



Ordunun, askerlerin sığır etiyle beslenmesi için yaptığı anlaşmaların bozulduğunu belirten Rodrigues, “Fil eti kullanmak daha ucuz ve kolay” dedi.



Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yapmazken, ZimOnline adresli internet sitesinde, askerlere geçen haftadan bu yana fil eti yedirildiği kaydedildi. Yetkili, fil etinin, daha önce sadece mısırlı yulaf peltesi yiyen askerlerce hoş karşılandığını söyledi. Zimbabve’de 100 binden fazla fil olduğu sanılıyor. Ekonominin çöktüğü Zimbabve’de maaşlarını alamayan askerler, geçen günlerde ayaklanmıştı. Ordu, Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin iktidarda kalmasında kilit rol oynuyor.



(AA)

