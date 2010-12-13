Askerler yurttan kaçan iki kızı eve kapattılar

T24

‘Kalacak yerimiz yok’ dediler



Para verip gönderdiler



Tecavüzle gündeme gelen yurt



İstanbul Kemerburgaz’da suça itilmiş çocuklar için kurulan Ağaçlı Sosyal Rehabilitasyon Merkezi bu kez askerlerin de karıştığı bir skandalla gündeme geldi. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Merkez, geçen ay bir tecavüz skandalı ile sarsılmış ve merkezdeki erkek öğrenciler başka bir yurda nakledilmişti.Bu kez ise 45 kız öğrencinin kaldığı rehabilitasyon merkezinden kaçan 15 yaşlarındaki iki kızın askerlerin tecavüzüne uğradığı iddia edildi.Merkezin duvarlarından atlayarak kaçan M.T. ve G.Ç. adlı kızlar, Kemerburgaz’daki ormanlık alanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş A.K. ile tanıştı. Yurttan kaçtıklarını ve gidecek yerleri olmadığını söyleyen iki kız, A.K.‘nin tavsiyesi üzeine Çatalca’da birlikte kalan Jandarma Astsubay N.T. ve Uzman Çavuşlar F. A. ve Z.G.’nin evine gitti. İddiaya göre kızları eve alan askerler, 10 gün boyunca alem yaptı. Kızlarla birlikte alkol alan 4 asker, kızları esrar içmeye de zorladı. Kızlara üniformalarını da giydiren askerler, kızlarla aleme parklarda ve Çatalca sahilinde de devam etti. Kızlarla 10 gün boyunca her gece alem yapan askerler, cinsel ilişki kurmak da istedi ancak kızlar bu isteği reddetti. Kızların iddiasına göre alkolün de etkisiyle başlarına silah dayayan askerler, zorla tecavüz etti.Alemlerde kızların yaşlarının 18’den küçük olduğunu öğrenen jandarmalardan F. A., kızlara sahte kimlik çıkartmayı bile teklif etti. Askerler 10 gün sonra ceplerine para koyarak kızları yurtlarına geri gönderdi. Ancak yurda geri dönemeyen iki kızı, Avcılar’da polis buldu. Kaçtıkları yurda teslim edilen kızlar, yurt müdürüne başlarından geçenleri ayrıntılarıyla anlattı. Evlerine sığındıkları askerlerin kendilerine sürekli alkol verdiklerini ve esrar içirdiklerini öne süren iki kız, kendilerini grup sekse zorladıklarını da iddia etti.Kızların ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatan jandarma, astsubay N.T. , uzman çavuşlar A.K., F. A. ve Z.G ile arkadaşları M.A.’yı gözaltına aldı. Askerler ifadelerinde “Yaşlarının küçük olduğunu bilmiyorduk. Zorla beraber olmadık” diye ifade verdi. Dün Eyüp Adliyesi’ne sevk edilen askerlerden M.A. savcı tarafından serbest bırakılırken diğerleri tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uzman Çavuş Z.G. mahkeme tarafından serbest bırakılırken kızlara tecavüz ettiği öne sürülen A.K ile F.A. “cinsel istismar”, astsubay N.T. ise “alıkoymak” suçlamasıyla tutuklandı.Aynı rehabilitasyon merkezinde geçtiğimiz haftalarda da başka bir tecavüz olayı yaşanmıştı. İddiaya göre görevliler tarafından ceza amacıyla öfke kontrol odasına kapatılan ve yaşları 11 ile 13 arasında değişen 4 erkek çocuktan ikisi, diğer iki çocuğun tecavüzüne uğramıştı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 görevli hakkında soruşturma başlatıldı. Suça itildikleri gerekçesiyle ailelerinden alınan ve 2007’den bu yana devlet korumasında olması gereken 81 çocuğun da rehabilitasyon merkezinden kaçtığı ve arandıkları öğrenildi. Tecavüz olayı üzerine yurtta kalan erkek öğrenciler, 500 metre mesafedeki madde bağımlısı gençlerin rehabilite edildiği bir başka yurda nakledildi.