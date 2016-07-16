Askerler TÜRKSAT binasına gidiyor

Darbe girişiminde bulunan askerler, televizyon yayınlarını kesmek için Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT binasını işgal etmeye çalışıyor.

Bir grup asker, canlı yayında CNN Türk binasına girmiş, bir süre yayına devam eden kanalda, askerlerin reji katına çıkmasıyla yayın 03:43 sıralarında kesilmişti.

Bazı siviller CNN Türk ekibine destek vermek için binaya gelirken canlı yayın stüdyosuna çıkan bir erkek "Ya Allah bismillah Allahu ekber" demişti. Binadan da sık sık tekbirler ve "Ya Allah, bismillah, Allahu ekber" sesleri duyulmuştu.