T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askerler, toprağa gömülü 527 kilo uyuşturucuyu bulup çıkardı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy ile Hazro İlçesi'nin kırsal kesiminde jandarma ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonu kapsamında  toprağa gömülü plastik varillerde 618 bin 453 kök kenevir bitkisi ve 527 kilo 150 gram esrar maddesi ele geç

29 Ağustos 2017 16:27

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kocaköy ile Hazro İlçesi\'nin kırsal kesiminde jandarma ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonu kapsamında  toprağa gömülü plastik varillerde 618 bin 453 kök kenevir bitkisi ve 527 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. 
Kocaköy İlçesi\'ne bağlı Gözebaşı ile Hazro İlçesi\'ne bağlı Meşebağları Köyü yakınlarında yasa dışı ekim alanlarını tespit ve imha çalışması kapsamında düzenlenen operasyonda, biçilerek plastik bidonlar içerisinde toprağa gömülü kubar tespit edildi. İki asker, elleriyle toprağı eşerek, variller içerisindeki uyuşturucuyu çıkardı. Bir başka bölgede yine özenle paketlenmiş ve küçük bir mağaraya gizlenen uyuşturucuyui, başka bir asker, yarıya kadar mağaranın içine girerek elleriyle çıkardı. Operasyon sırasında toplam 527 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Öte yandan 40 ayrı bölgede toplam 618 bin 453 kök kenevir bitkisi bulunarak, askerler tarafından biçilerek, alınan nümunelerden sonra imha edildi. Narko-terörizm operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"Narko-terörizmle mücadele kapsamında, Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Gözebaşı köyü ile Hazro İlçesi Meşebağları Köyü bölgesindeki yasa dışı kenevir ekim alanlarını tespit etmeyi müteakip imha etmek maksadıyla, 27 Ağustos 2017 Pazar günü saat 20.00\'dan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet, 28 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 21.30 itibariyla başarıyla tamamlanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon neticesinde; Hazro İlçesi Meşebağları  köyü  ile  Kocaköy  İlçesi  Gözebaşı  köyü  bölgesindeki yapılan  arama ve kontrollerde, 40 ayrı bölgede toplam 618 bin 453 kök kenevir bitkisi ve 527 kilo 150 gram kubar esrar  maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve mülki makamlara bilgi verilmiş, Hazro ve Kocaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş, kubar esrar maddesine el konulmuştur. Hazro ve Kocaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR KocaköyHazroGözebaşıMeşebağları KöyüBirOperasyonDiyarbakır ValiliğiDiyarbakırKocaköyAğustosPazarPazartesiJandarma KomutanlığıncaMeşebağlarıOlaylaKocaköy Cumhuriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24