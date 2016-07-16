Anadolu Ajansı, Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim olduğunu duyurdu. Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Askerler "Tatbikat var" denerek Genelkurmay'a getirildiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, teslim olmaya başlayan er ve erbaşlara su ve sigara götüren vatandaşların, teslim oldukları takdirde askerler zarar görmeyecekleri yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.

Askerler, "tatbikat var" denilerek kandırılıp, Genelkurmay Başkanlığı'na getirildiklerini söyledi.

Teslim olan askerler önce TÜİK binasına, daha sonra da Polis Akademisi'ne götürüldü.

Bazı askerler ceplerinde bulunan mermileri, kendi istekleriyle polislere teslim etti.

Yaklaşık 150 kişilik, silahlı mühimmata sahip bir grup asker ise Genelkurmay Başkanlığı içinde bekletiliyor.