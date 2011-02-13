-ASKERLER TAHRİR MEYDANINDAKİ ÇADIRLARI KALDIRIYOR KAHİRE (A.A) - 13.02.2011 - Mısır ordusuna bağlı askerlerin, gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanında kurulan çadırları kaldırdığı bildirildi. Görgü tanıkları, iki haftadan beri gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanına giren askerlerin, trafiği rahatlatmak ve hayatın normale dönmesi amacıyla göstericiler tarafından kurulan derme çatma çadırları sökerek topladığını belirtti. Çadırları söken askerlerle göstericiler arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandığını kaydeden görgü tanıkları, buna karşın çadırların toplanması işleminin genellikle olaysız geçtiğini ifade etti. Basına konuşan Eşref Ahmed adlı bir gösterici, askerlerin kurduğu çadırı sökse de buradan ayrılmayacağını söyledi. Ahmed, ''Çünkü hala yapılması gereken çok şey var. Henüz yerine getirilmiş hiçbir şey yok'' dedi. -MISIR ENFORMASYON BAKANI İSTİFA ETTİ Mısır Enformasyon Bakanı Anas el Fekki'nin istifa ettiği bildirildi. Mısır Devlet televizyonundan dün akşam yapılan açıklamada, El Fekki'nin istifasının kabul edildiği belirtildi. Haberde, El Fekki'nin istifasını ne zaman sunduğu ya da gerekçesi ise belirtilmedi. Mısır'ın resmi ajansı Mena, eski başbakan Ahmed Nazif ile El Fekki'nin ülkeden ayrılmasının yasaklandığını duyurmuştu.