Askerler savaş için özel sutyen istedi

İsveç'te kadın askerler, ordudan savaş ve çatışma durumlarına uygun sutyen talebinde bulundu.



Sendika yetkililerinden Paulina Rehbinder, 500 kadar acemi kadın askerin, spor sutyenlerini kendileri satın almak zorunda kaldığını ve bu çamaşırların çok çabuk koptuğunu, erkek askerlerin ise iç çamaşırlarını ordudan aldığını belirtti.



"Çok çabuk kopuyor. Erkeklerin iç çamaşırları karşılanıyor"



Rehbinder, ordunun tarafsızlık ve eşitliğe aykırı davrandığını öne sürerken “30 yıla yakın süredir orduda kadınlar görev yapmaktadır ama ordu askerlere iç çamaşırı almak için para verse de kadınlara sutyen temin etmemektedir’’ diye konuştu. İsveç ordusunun askerlerinin yüzde 5’ini kadınlar oluşturuyor.

