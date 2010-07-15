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Yaşam

Askerler patlamadan son anda kurtuldu!

Elazığ'da sivil asker taşıyan minibüsün geçtiği sırada patlama meydana geldi.

15 Temmuz 2010 03:00

T24 - Elazığ'da sivil askerleri taşıyan minibüse düzenelenen bombalı saldırıda, bombanın birkaç saniye erken patlatılması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın ardından minibüs şoförü direksiyon hâkimiyetini kaybederken araç, patlamanın oluşturduğu 2 metreye 1.5 metrelik çukura düştü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine 18 kilometre mesafede, sivil asker taşıyan minibüsün geçtiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın minibüsün geçişinden birkaç saniye önce meydana gelmesi dolayısıyla ölen ya da yaralanan olmadı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine 18 kilometre mesafedeki Derince mezrası yakınlarında, sivil asker taşıyan 23 EV 315 plakalı sivil minibüsün geçtiği yolun kenarına teröristlerce hazırlanan patlayıcı madde düzeneği patladı. 

Minibüs, patlama nedeniyle şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, patlama sonrasında oluşan 1.5 metre derinliğinde 2 metre genişliğindeki çukura düştü. Minibüste maddi hasar meydana gelirken, patlamanın minibüsün geçmesinden birkaç saniye önce gerçekleşmesi dolayısıyla herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada, bölgede 100 metre uzunluğunda kablo ve ateşleme düzeneğinin bulunduğu, patlayıcı maddede gübre kullanıldığı belirtildi.


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