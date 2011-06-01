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Askerler Hülya’nın fotoğrafını sevdi

Kısa süre önce vatani görevini tamamlayıp İstanbul’a dönen Alişan, askerlerin Hülya Avşar’ın son fotoğraflarını çok sevdiğini söyledi.

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Kısa süre önce vatani görevini tamamlayıp İstanbul’a dönen Alişan, askerlerin Hülya Avşar’ın son fotoğraflarını çok sevdiğini söyledi.


ASKERLER HÜLYA'NIN FOTOĞRAFINI SEVDİ


Önceki gün arkadaşlarıyla çıktığı Etiler turunda gazetecilerle karşılaşan Alişan, özel hayatıyla ilgili soruya Hülya Avşar’ı kızdıracak bir yanıt verdi:

“15 aydır askerdim, nasıl özel biri olsun? Onca ay fotoğraflarla haşır neşir olduk. Askerliğimin son ayında da Avşar’ın photoshop’lu fotoğrafları çok tuttu. Asker nereden bilsin photohop’u!”

Sahne programlarının 3 Haziran’da başlayacağını sözlerine ekleyen Alişan, sahne şovuyla ilgili “Askerden yeni geldim, keleş mi sıkayım! Sadece askerlik anılarımı stand-up tarzında anlatmayı planlıyorum” dedi.              



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