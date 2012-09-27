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Yaşam

Askerler hint kenevirini karakol çatısında kurutmuş

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

27 Eylül 2012 21:13

 

Antalya'da uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 2 erin Hint kenevirlerini karakolun çatısında kuruttukları belirlendi.
 
3 şüphelinin operasyonlardan elde ettikleri uyuşturucu maddelerin bir kısmını tutanak dışında bırakarak zehir tacirlerine sattıkları belirlendi.
 
1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 2 er, 4 Ağustos'ta yapılan baskınla tutuklandı.
 
Olayla ilgili Antalya Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı iddianamede, 1'i sivil 5 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
 
Şüphelilerin Hint kenevirlerini Aksu Jandarma Karakolu'nun çatısında kuruttukları belirtildi.
 

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