Askerler hint kenevirini karakol çatısında kurutmuş

Antalya'da uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 2 erin Hint kenevirlerini karakolun çatısında kuruttukları belirlendi.
3 şüphelinin operasyonlardan elde ettikleri uyuşturucu maddelerin bir kısmını tutanak dışında bırakarak zehir tacirlerine sattıkları belirlendi.
1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 2 er, 4 Ağustos'ta yapılan baskınla tutuklandı.
Olayla ilgili Antalya Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı iddianamede, 1'i sivil 5 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Şüphelilerin Hint kenevirlerini Aksu Jandarma Karakolu'nun çatısında kuruttukları belirtildi.