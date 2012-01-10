Askerler gözetleme kulesinde dehşet saçtı

T24





Valilikten açıklama



Olay, bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında İran sınırının sıfır noktasında bulunan Kurucan Köyü yakınlarında meydana geldi.Sınır hattında bulunan gözetleme kulesinde adları açıklanmayan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı asker ile Ağrı nüfusuna kayıtlı asker arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Çıkan tartışmanın ardından nöbette bulunan askerler uzun mallulu silahlarıyla birbirlerine ateş etmeye başladı.İki asker de vuruldu. Adı açıklanmayan Diyarbakırlı asker olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.Silah sesleri üzerine olay yerine askeri yetkililer geldi. Yaralı asker ambulansla Van Bölge ve Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden erin cenazesi ise Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Olayla ilgili Van Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şöyle: "Saray İlçesi Deniz Yüzgeci Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan kulede nöbet tutan 1991/3 tertip P. Er. İ.G.’nin kullandığı silahın nedeni ve nasıl olduğu henüz belli olmayan bir sebepten dolayı ateş alması sonucu 1991/2 tertip P. Er. B.K. vefat etmiş, 1991/2 tertip P.Er Ü.K.K. ise yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak Askeri Savcılık tarafından adli ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır."