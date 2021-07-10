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Dünya

Askerler çekilirken Kabil'deki ABD Büyükelçiliği güvenlik önlemlerini artırıyor

10 Temmuz 2021 12:33

T24 Dış Haberler

ABD askerleri Afganistan'dan çekilme sürecini hızlandırırken, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği kendi güvenlik durumunu değerlendiriyor.

ABD'nin ülkedeki en yetkili diplomatı Maslahatgüzar Ross Wilson, CBS News'a yaptığı açıklamalarda, "Büyükelçilik bir şey olması durumunda birkaç tane ek hızlı reaksiyon mekanizması ekledi" dedi.

Büyükelçiliğin çok iyi korunduğunu vurgulayan Wilson, tahliye edilmeleri gereken bir durum yaşanmayacağını düşündüğünü belirtti.

Büyükelçiliğin boşaltılması gerekirse helikopter kullanılacağı belirtildi.

Wilson, "Taliban'ın büyükelçiliğe erzak gelmesi için gerekli otoyollara yönelik hamleler yapmasından endişeliyiz" dedi.

ABD ordu istihbaratı, çekilme tamamlandıktan 6 ile 12 ay sonra Kabil'in düşebileceğini öngörmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekileceklerini ifade etti.

 
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