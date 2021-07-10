Askerler çekilirken Kabil'deki ABD Büyükelçiliği güvenlik önlemlerini artırıyor

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ABD askerleri Afganistan'dan çekilme sürecini hızlandırırken, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği kendi güvenlik durumunu değerlendiriyor.

ABD'nin ülkedeki en yetkili diplomatı Maslahatgüzar Ross Wilson, CBS News'a yaptığı açıklamalarda, "Büyükelçilik bir şey olması durumunda birkaç tane ek hızlı reaksiyon mekanizması ekledi" dedi.

Büyükelçiliğin çok iyi korunduğunu vurgulayan Wilson, tahliye edilmeleri gereken bir durum yaşanmayacağını düşündüğünü belirtti.

Büyükelçiliğin boşaltılması gerekirse helikopter kullanılacağı belirtildi.

Wilson, "Taliban'ın büyükelçiliğe erzak gelmesi için gerekli otoyollara yönelik hamleler yapmasından endişeliyiz" dedi.