Askerler artık Aysun'a bakıyor

Aysun Kayacı fotoğrafları - FOTOGALERİ

Şırnak nöbetinden döndü

Mayolu fotoğrafları var

Televizyon ekranlarının yakışıklı sunucusu Vatan Şaşmaz nöbetten döndü! Aralık 2007'de yapılan dağıtım kurasında Şırnak Cizre'yi çeken Şaşmaz; "Annem çok gurur duyuyor. Orada büyük bir operasyon var, bu yüzden üzülüyor elbette ama kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Rahat uyuyun biz nöbetteyiz" demişti. Uzun dönem yaptığı askerliği bitirip dönen Şaşmaz, önceki gün katıldığı bir programda da anılarını anlattı."Orası bambaşka bir dünya" diyerek, üç arkadaşının şehit olduğunu ve yaşadığı değişimleri dile getiren Şaşmaz, ilginç bir açıklamada bulundu: "Tüm askerlerin dolaplarını Aysun Kayacı resimleri süslüyordu. Önce çok şaşırdım. Bizden önceki jenerasyon Gülben Ergen'in resimlerini asarmış. Daha eskiler ise dolaplarını Hülya Avşar ve Müjde Ar'ın mayolu fotoğrafları ile süslermiş."