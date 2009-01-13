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Askerler artık Aysun'a bakıyor

Vatani görevini Şırnak'ta yapan sunucu Vatan Şaşmaz konuştu: Asker dolaplarını artık Aysun Kayacı fotoğrafları süslüyor!

13 Ocak 2009 02:00

Vatani görevini Şırnak'ta yapan sunucu Vatan Şaşmaz konuştu: Asker dolaplarını artık Aysun Kayacı fotoğrafları süslüyor! Önceden Gülben, Hülya ve Müjde varmış..

Aysun Kayacı fotoğrafları - FOTOGALERİ

Şırnak nöbetinden döndü

Televizyon ekranlarının yakışıklı sunucusu Vatan Şaşmaz nöbetten döndü! Aralık 2007'de yapılan dağıtım kurasında Şırnak Cizre'yi çeken Şaşmaz; "Annem çok gurur duyuyor. Orada büyük bir operasyon var, bu yüzden üzülüyor elbette ama kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Rahat uyuyun biz nöbetteyiz" demişti. Uzun dönem yaptığı askerliği bitirip dönen Şaşmaz, önceki gün katıldığı bir programda da anılarını anlattı.

Mayolu fotoğrafları var

"Orası bambaşka bir dünya" diyerek, üç arkadaşının şehit olduğunu ve yaşadığı değişimleri dile getiren Şaşmaz, ilginç bir açıklamada bulundu: "Tüm askerlerin dolaplarını Aysun Kayacı resimleri süslüyordu. Önce çok şaşırdım. Bizden önceki jenerasyon Gülben Ergen'in resimlerini asarmış. Daha eskiler ise dolaplarını Hülya Avşar ve Müjde Ar'ın mayolu fotoğrafları ile süslermiş."

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