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Askeri yasak bölgeye giren 43 kişi gözaltına alındı

Aramada, bir canlı bomba yeleği ile 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

12 Nisan 2017 14:13

Kilis'te birinci derece askeri yasak bölgeye giren yabancı uyruklu 43 kişi yakalandı.

DHA'nın haberine göre, merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan sınırı geçtikleri belirlenen bir grubu fark etti.

Gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 23'ü çocuk 43 şüpheliyi gözaltına aldı. Kimlik kontrolünde yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, bir canlı bomba yeleği ile 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

 

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