-ASKERİ UÇAKLAR TRABLUS'A GİTTİ MUĞLA (A.A) - 25.02.2011 - Trablus'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla 4 askeri uçak, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki havalimanından Trablus'a hareket etti. Dün gece saatlerinde Trablus'tan 434 yolcu ile Dalaman Havalimanına inen 4 askeri uçak, yapılan yakıt ikmalinin ardından saat 12.45 ve 13.20'de, Trablus'a gitmek üzere havalandı. Dışişleri Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ın, Dalaman-Trablus arasında kurulan hava köprüsü ile 4'er uçaklık gruplar halinde, toplam 12 uçakla Türklerin tahliyesine devam etemiyi planlandığını duyurmuştu. -ADANA'DA PROTESTO- Adana'da bir grup, cuma namazı çıkışında Libya Lideri Muammer Kaddafi'yi protesto etti. Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda bulunan Kemeraltı Camisi önünde cuma namazının ardından toplanan, aralarında Mazlumder Adana Temsilciliği, Adana Filistin Dayanışma Platformu üyeleri ile kadınlar ve çocukların da bulunduğu grup, Muammer Kaddafi aleyhine pankartlar taşıdı. Tepkilerini ağızlarını bantlayarak dile getiren grup adına basın açıklamasını okuyan Mahmut Eraslan, Libya'da yaşanan gelişmeleri endişe ile izlediklerini belirterek, Kaddafi'nin olayları yatıştırıcı adımlar atmak yerine çatışmaları körükleyen açıklamalar yapmasının ülkede yaşanan kaosun daha da büyümesine neden olduğunu söyledi. Eraslan, Kaddafi'nin Afrika ülkelerinden getirdiği paralı askerleri eylemcilere karşı kullanmasının ölü sayısını artırdığını savunarak, şunları kaydetti: ''Ancak görülen o ki Libya'daki durum her geçen gün Kaddafi iktidarı aleyhine dönüyor. Devrimci olduğunu iddia edilen Kaddafi'nin iktidarı bırakmamakta ısrar etmesi, süreci uzatması, sadece kendi halkının zarar görmesine sebep oluyor. Kaddafi, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali gibi koltuğunu bir an önce bırakmalı, halkın bu yöndeki taleplerine cevap vermelidir. Kaddafi ülkesine yaptığı adaletsizliklerin, zulmün, işkencelerin ve katliamların hesabını nasıl verecek. Kaddafi yönetimi ne yaparsa yapsın, Libya halkı bu haklı mücadelesinde mutlaka galip gelecektir.'' Libya'da 25 bin Türk vatandaşının bulunduğunu anlatan Eraslan, Libya'daki halkların yaşamlarının risk altında olduğunu kaydetti. Eraslan, ayrıca Libya halkı için yardım çağrısında da bulundu. Grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı. -KADDAFİ TİPLEMESİYLE PROTESTO GÖSTERİSİ- Mersin'de bir kişi, Libya Lideri Muammer Kaddafi'yi protesto etti. Kentte tek kişilik eylemleriyle tanınan Emin Kocaaslan, Büyükşehir Belediye binası önüne gelerek, Kaddafi'nin kıyafetlerini andıran giysiler giydi ve güneş gözlüğü taktı, yanında getirdiği iplerle de ellerinin ve ayaklarının bağlamasını istedi. ''Tüm servetimi Libya halkına bağışlıyorum, yeter ki beni affedin'' dedikten sonra ellerine bağlanan ipin çekilmesi sonucu yere düşen Kocaaslan, vatandaşların çektiği iple bir süre yerde süründü. Kocaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'da yaşanan olayları izledikçe çok üzüldüğünü, yaşananlara dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisinde bulunma kararı aldığını söyledi. Bu arada, Kocaaslan, 20 Ocakta yaptığı bir başka protesto gösterisinde, idam sahnesini canlandırmak isterken boynuna geçirdiği iple ağaçta asılı kalmış, vatandaşlar ve polislerce boğulmaktan son anda kurtarılmıştı. -MUHALİFLER PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİNİ İŞGAL ETTİ- Kendisini "devrimin çocukları" olarak adlandıran bir grup Libyalı muhalif, Libya'nın Paris Büyükelçiliğini işgal etti. Libya'nın Paris Büyükelçiliğini dünden beri işgal eden ve büyükelçilik personelini dışarı atan 30 kadar göstericinin sözcüsü, polis müdahale ederse topluca intihar edeceklerini belirtti. Muhalifler, büyükelçiliğin gönderine Libya'nın bağımsızlık bayrağını çektiler. Libya'nın Paris ve UNESCO Büyükelçileri Salih Zaren ve Abdülselam El Galali'nin görevlerinden istifa ettikleri yönünde salı gününden bu yana söylentiler dolaşırken, iki diplomat bunu yalanlamıştı. -TUNUS'TA KADDAFİ ALEYHİNE GÖSTERİ Tunus'un başkenti Tunus'ta binlerce kişi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin göstericilere uyguladığı şiddeti protesto için sokaklara çıktı. "Öfke günü" ilan edilen günde sokaklara dökülen protestocular, Kaddafi aleyhine sloganlar attılar. Protestocular ayrıca, Tunus'taki geçici hükümetten Başbakan Muhammed Gannuşi dahil eski rejim yanlılarının istifası çağrısında da bulundular. Libya'dan kaçan binlerce kişi son günlerde Tunus sınırını zorluyor.