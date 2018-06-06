Askeri uçakla Zonguldak'tan İstanbul'a organ nakli yapıldı
ANKARA, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görevlendirilen uçak ile Zonguldak’daki bir donörden, İstanbul’da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu
06 Haziran 2018 21:57
ANKARA, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan görevlendirilen uçak ile Zonguldak’daki bir donörden, İstanbul’da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu.
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