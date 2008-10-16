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Yaşam

Askeri savcıdan Taraf'a 3 gün süre

Askeri savcılık, Taraf gazetesinden, Aktütün baskınına ilişkin belgelerin 3 gün içinde teslim edilmesini, aksi halde zorla el konulacağını bildirdi

16 Ekim 2008 03:00

Askeri savcılık, Taraf  gazetesinden Aktütün baskınıyla ilgili belgelerin 3 gün içinde gönderilmemesi halinde zorla el konulacağını bildirdi.
Zaman gazetesinin haberine göre askeri savcılık, Aktütün baskınına ilişkin yaptığı haberlerle Genelkurmay'ı zor durumda bırakan Taraf gazetesine 3 gün süre vererek, belgelerin teslim edilmesini istedi.
Savcılık, gönderdiği faksta, belgelerin gönderilmemesi halinde, gazeteye baskın yapılarak belgelere zorla el konulacağını da bildirdi.

Askeri savcılık, Dağlıca baskınına ilişkin haberleriyle dikkat çeken Taraf'a kamuoyunda 'Genelkurmay'ın Türkiye'yi biçimlendirme planı' diye yayımladığı lahikanın ardından da faks gönderip elindeki belgeleri istemişti. Gazete, belgeleri savcılığa göndermişti. 

Aktütün denilen yer yoksa Kandil mi?

Taraf'ın haberine askerden yasak 

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