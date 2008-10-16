Askeri savcıdan Taraf'a 3 gün süre

Aktütün denilen yer yoksa Kandil mi?

Taraf'ın haberine askerden yasak





Askeri savcılık, Taraf gazetesinden Aktütün baskınıyla ilgili belgelerin 3 gün içinde gönderilmemesi halinde zorla el konulacağını bildirdi.Zaman gazetesinin haberine göre askeri savcılık, Aktütün baskınına ilişkin yaptığı haberlerle Genelkurmay'ı zor durumda bırakan Taraf gazetesine 3 gün süre vererek, belgelerin teslim edilmesini istedi.Savcılık, gönderdiği faksta, belgelerin gönderilmemesi halinde, gazeteye baskın yapılarak belgelere zorla el konulacağını da bildirdi.Askeri savcılık, Dağlıca baskınına ilişkin haberleriyle dikkat çeken Taraf'a kamuoyunda 'Genelkurmay'ın Türkiye'yi biçimlendirme planı' diye yayımladığı lahikanın ardından da faks gönderip elindeki belgeleri istemişti. Gazete, belgeleri savcılığa göndermişti.