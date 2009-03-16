Askeri okuldan atılanlar eylem yaptı

Deniz Harp Okulu'ndan akademik başarısızlık gerekçesiyle atılan bir grup öğrenci ve ailesi eylem yaptı.



Okuldan atılan oğluna 127 bin TL tazminat çıkarıldığını ifade eden Emekli Astsubay Zülküf Bayram, "Hukuki haklarımızı savunacağız." dedi.



Deniz Harp Okulu'ndan 2 yıl üst üste kalarak akademik başarısızlık gerekçesiyle atılan bir grup öğrenci ile ailesi, Beylerbeyi'ndeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı önünde eylem yaptı.



Okuldan atılan oğluna 127 bin TL tazminat çıkarıldığını ifade eden Emekli Astsubay Zülküf Bayram, "Hukuki haklarımızı savunacağız." dedi.



Okul önündeki parkta toplanan öğrenci ve yakınları, "Üniformam beyaz, bahtım kara", "Tazminat yuvamı yıktı", "Kişiye göre yönerge", "Geleceğimiz karartıldı" şeklinde dövizler taşıdı.



‘Haksız uygulamayı

protesto ediyoruz’



Tek ders sınavını veremediği için ikinci kez sınıfta kalınca 2008'de okuldan uzaklaştırıldığını söyleyen 24 yaşındaki Furkan Bayram, "Geçen yıl fizik dersinden tek ders imtihanına giren 30 kişiye 5 soru soruldu. Hiçbiri geçer notu alamamış. İçlerinden 14'ü hakkında ikinci kez kaldıkları için okuldan atılma kararı çıkmış. Yeni bir yönerge gereği sınav sonuçları tekrar değerlendirmeye alınmış. Öğrencilerin en doğru yaptıkları iki soru üzerinden puan verilmiş. 20-30 puan alan öğrencilerin puanı bu sayede 80-90'a çıkarak atılmaktan kurtulmuş. Ben de tek dersimi verebilseydim katsayıdan kurtarıp okula devam edecektim. 127 bin TL tazminat ödemek zorunda da kalmayacaktım. Haksız uygulamayı protesto ediyoruz." şeklinde konuştu.



‘Ömrüm boyunca bu borcu

ödemek zorunda kalacağım’



60 puan alması gereken seyir dersinden 52 puan aldığı için sınıfta kalıp 2007'de okuldan atıldığını ileri süren Tayfun Çelik ise, "Askeri liseden harp okuluna geçtim. Girerken bize imza attırıyorlar. Bana 190 bin TL tazminat çıkardılar. Girerken altına imza attığımız tazminata personel gideri ve amortisman diye bölümler eklenerek para miktarı çok arttırılıyor. Ömrüm boyunca bu borcu ödemek zorunda kalacağım." diye konuştu.



Olayla ilgili basın açıklamasını okuyan Zülküf Bayram ise, olayın haksızlık olduğunu belirterek şunları söyledi, "İlker Başbuğ bu durumu bilse soruna çözüm bulurdu. Tanıdık vasıtasıyla kişiye göre yönerge çıkartılıp bazı torpilli öğrenciler kurtarılmış. Biz askerimizin yaptıklarını hiç sorgulamadık. Ama bu büyük bir haksızlık. Yüksek Askeri İdare Mahkemesine başvurduk. Geçen yıl tek dersten kalan bazı öğrencilerin yeni bir yönergeyle dersi geçmeleri sağlanarak okuldan atılmaları engellenmiş. Bu uygulama neden bizim çocuklarımıza yapılmadı? Hukuki haklarımızı savunacağız." dedi

