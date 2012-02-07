Askeri okulda taciz iddiası!

T24 - Askeri okulda görev yapan sivil stajyer öğretmen F.D., aynı okulda görevli Albay A.Ç. ile mobbing (işyerinde psikolojik taciz) gerekçesiyle davalık oldu.



Farsça öğretmeni Fatma D, 2008 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Lisans Okulu'nda göreve başladı.



Stajyer öğretmen olarak göreve başlayan Fatma D.'ye aynı okulda görevli Albay Ahmet Ç. tarafından "Farsçada Fiiller Kipler ve Zamanlar" adlı tez konusu verildi.



Hem okulda derslere girip hem tezini hazırlamaya başlayan Fatma D.'nin hayatı iddiaya göre bir süre sonra kabusa dönüşmeye başladı.



Fatma D., tez hocası Albay Ahmet Ç. hakkında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Lisans Okul Komutanlığı'na şikayette bulundu.



Albay Ahmet Ç.'nin zamanla kendisinin özel hayatına müdahale ettiğini vurgulayan Fatma D. dilekçesinde, "Sürekli olarak 'Akşam yemek yap geleceğim' demeye başladı. Önce espri yaptığımı sandım. Ancak ısrarlı tutumunu sürdürünce 'Ailem İstanbul'a geldiğinde ailenizi, çocuğunuzu alıp gelin' deyince iyice hırçınlaştı" dedi.





'Albaydan öğretmene taciz iddiası'



Albay Ahmet Ç.'nin, Fatma D.'ye yönelik "Senin yerinde olsam dost hayatı yaşarım, sakın evlenme", "Beni özlemedin mi? Niye beni aramıyorsun?", "Tezin falan bir önemi yok, kıytırık bir tez kimse bakmayacak bile boş ver tezi mezi", "Arkadaşlarla içiyoruz araç gönderip seni aldırayım mı?", "İstersen okulu yak arkanda durmazsam..." sözlerinin de yer aldığı dilekçede, Albay Ahmet Ç.'nin bu yöndeki tavırlarına karşılık vermeyen Fatma D.'ye yaptıkları tehditler yer aldı.





Albaydan tehdit iddiası



Albay Ahmet Ç.'nin kendisini "Boşuna uğraşma dediklerimi yapmazsan tezini uzatacağım" diye tehdit ettiğini belirten Fatma D.'nin "Bu süre zarfında sürekli üstüme geldi. Bana olur olmaz bağırmaya, hareket etmeye başladı. Stajyerliğimi kaldırmamakla tehdit etti" diye ifadeleri dilekçede yer aldı.





Okul komutanından 'şikayetçi olma' uyarısı



Stajyerliğinin 'Askeri Öğretmenler Yönergesinin' belirttiği bir yıllık sürenin sonunda hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırılmadığını belirten Fatma D., Albay Ahmet Ç.'yi okul yönetimine şikayet etti.



Şikayet üzerine okul komutanı tarafından çağırılarak şikayetçi olmaması yönünde telkinde bulunulduğunu belirten Fatma D, dilekçesinde şunları kaydetti:



"Yaşadığım mobbing ve baskılar nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. GATA psikiyatri servisi tarafından ağır strese karşı tepki, anksiyete bozukluğu ve depresyon teşhisi konuldu. Ağır ilaçlarla 6 aydır psikolojik tedavi görmeme sebep olup, beni maddi ve manevi olarak yıpratan ve mağdur eden yukarıdaki olaylarda adı geçen Albay Ahmet Ç. hakkında yasal işlem yapılmasını talep ediyorum" dedi.





Dava zamanaşımı gerekçesiyle düştü



Bu şikayet dilekçesi okul yönetimi tarafından 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'na iletildi. Askeri Savcılık, Albay Ahmet Ç. hakkında 'hakaret' suçu nedeniyle dava açtı.



1. Ordu Komutanlığı, Askeri Mahkemesi'nde görülen dava zamanaşımına uğradı.



Mahkeme Mayıs 2009 yılında gerçekleştiği anlaşılan eylem hakkında 'Ekim 2010'da şikayetçi olunmuştur. Olay tarihinden itibaren altı ay içerisinde şikayet olmadığı' gerekçesiyle zamanaşımından davanın düşmesine karar verdi.





Fatma D'ye subaylık sınavında ikinci şok



Davanın düşmesi ile hayal kırıklığına uğrayan öğretmen Fatma D., Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2010 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini Sınavına başvurdu.



Bu sınavın birinci aşamasını kazanan Fatma D. bir sonraki aşamada tam bir şok yaşadı. Daha önce 'mobbing' nedeniyle davalık olduğu Albay Ahmet Ç. sınav komisyonu başkanıydı.



Sınav sonucunda başarısız olduğu bildirilen Fatma D., Albay Ç. ile davalık olduğunu, bu nedenle sınavın tarafsız bir heyet ile yeniden yapılmasını istedi.



İtirazı değerlendiren Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı, sınavın iptal talebini reddetti.





AYİM sınavı iptal etti



Bu karara itiraz eden Fatma D. hukuk mücadelesini sürdürdü ve bu seferde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne (AYİM) itiraz etti. İtirazı kabul eden AYİM, sınavın iptal edilerek yeniden yapılmasına hükmetti.





