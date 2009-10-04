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Yaşam

Askeri minibüs devrildi: 9 asker yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında askeri minibüsün devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.

04 Ekim 2009 03:00

Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında askeri minibüsün devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.

Ayvacık'tan Çanakkale yönüne giden ve uzman çavuş Gürkan Tuncay'ın kullandığı askeri minibüs, Ezine ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ve oğlu Çetin Buğra Tuncay ile Cebrail Dişi, Mahmut Koca, Hayati Acar, Samet Çatal, Mustafa Demir, Samet Koçtaş ve Ali İhsan Coşkun adlı askerler yaralandı.

Yaralılar, Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Askeri aracın, Ayvacık 6. Nike Filo Komutanlığı'na ait olduğu öğrenildi.

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