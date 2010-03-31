Askeri mahkemelerde sivil üye sayısı artıyor

T24 -

Borç ve alacaklara yapılandırma

Askeri mahkemeler tümüyle hâkim üyelerden oluşacak

'Türkiye imzasının arkasında'

Erdoğan'ın ABD ziyareti belirsizliğini sürdürüyor

Anayasa değişikliği

'Terör eylemlerinin kınıyoruz'

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Toplantıda bazı kanun tasarılarını imzaya açtıklarını belirten Çiçek, bunlardan bir tanesinin polis meslek eğitimine alınacak yüksek öğretim mezunları yaş sınırının 28'den 29'a, askerliğini yapmış olanlarda da 29'dan 30'a yükseltilmesi ve 20 bin polis memuru kadrosunun ihdas edilmesi olduğunu söyledi.Çiçek, Türkiye'de güvenlik hizmetlerinin layıkıyla sürdürülebilmesi bakımından kişi başına düşen polis sayısında noksanlık olduğunu belirterek, ''Bu da ister istemez asayiş ve huzurun temini bakımından özellikle büyük şehirlerimizde bazı problemler çıkarmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bir polise 250 kişi düşerken halen ülkemizde bu 300'ün üzerindedir. Dolayısıyla bu açığın kapatılabilmesi lazım. Öbür taraftan da mesleğe daha yüksek eğitim görmüş insanların kazandırılabilmesi bakımından dan bu düzenlemenin yapılmasın da fayda görülmüştür'' diye konuştu.Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının borç ve alacaklarının yeniden yapılandırılacağını da ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:''Özellikle BOTAŞ gibi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi olmak üzere enerji alanında faaliyet gösteren bir kısım kuruluşların birbirlerinden karşılıklı borç ve alacak ilişkileri var. Bu da bu kuruluşların sermaye yapılarını olumsuz yönde etkilediği için bu hizmetlerin bundan böyle daha borç yükünden arınmış olarak hizmetlerini sürdürebilmeleri bakımından borçlarının yeniden yapılandırılması, takas, mahsup ve terkin suretiyle tasfiye edilmesine imkan veren bir kanun tasarısını bugün kabul ettik.''Çiçek, üzerinde durdukları bir başka kanun tasarısının da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararının gereği olarak Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun Tasarısı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bilindiği gibi yürürlükte olan Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun 1963 tarihlidir ve o günden beri de askeri mahkemelerde iki hâkim, bir muvazzaf subay başkanlığında üçlü bir heyet oluşuyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndaki Askeri Mahkeme'de ise üç askeri hâkim, ikisi de general ve amiral olmak üzere beş kişiden oluşuyor. Anayasa Mahkemesi 7 Mayıs 2009 tarihli iptal kararında hâkim sınıfından olmayan üyelerin bu mahkemelerden çıkarılması ile ilgili olarak bir iptal kararı vermişti. Bununla ilgili de bir süre vermiştir. Bu sürenin dolmasından evvel böyle bir yasanın çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonra askeri mahkemeler tümüyle hâkim üyelerden olaşacaktır. Onu düzenleyen bir kanun tasarısı var.''Çiçek, bir gazetecinin, ''Ermenistan ve Türkiye arasındaki protokol sürecinde, Ermenistan'dan bazı açıklamalar geldi. Protokol sürecinin sekteye uğrayabileceği yönünde... Bundan sonra süreç, protokoller açısından nasıl olacak?'' sorusuna, şu yanıtı verdi:''Bu konuyla ilgili bir açıklama gerekiyorsa Dışişleri Bakanlığımız zaten fayda görüyorsa bu açıklamaları yapıyor. Türkiye, altına imza koyduğu ister anlaşma, ister belge bunun arkasındadır.''Bir soru üzerine Başbakan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin de henüz netleşmediğini bildiren Çiçek, ''Bu konudaki değerlendirmemiz devam ediyor'' dedi.Çiçek, ''Anamuhalefet partisinin bir iddiası oldu. AK Parti'nin Anayasa teklifi ile ilgili iki ayrı imza listesi olduğu ve birinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in imzası bulunduğu yönünde. Buna ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?'' diyen bir gazeteciye, ''Bunu hiç bilmiyorum. Bunu şimdi ilk defa, girerken toplantıya bir arkadaşınız söyledi. Bu TBMM'nin faaliyetidir. Bunu gruptaki arkadaşlar bilir. AK Parti olarak bizim yeteri kadar sayımız var. Öyle kıl payı teklif verecek bir çoğunluğa sahip değiliz'' yanıtını verdi.Rusya'da meydana gelen terörist eylemleri gerçekleştirenlerin, ''Türkiye'de eğitim gördüğüne yönelik'' iddiaların hatırlatılarak, bu konuda bir bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine ise Çiçek, terör eylemini kınadığını belirterek, ''Terörden en çok acı çekmiş bir ülke olarak, dünyanın neresi olursa olsun, hele Rusya gibi uzun bir tarihi geçmişimiz ve çok sıkı ilişkilerimiz olan bir ülkede bunun meydana gelmiş olması da ayrıca üzüntümüzü artırmıştır'' dedi.